Российский врач пойдет под суд по делу о бесплатных операциях за деньги

В Кемеровской области врач пойдет под суд за платные операции по ОМС

В Кемеровской области российский врач-офтальмолог пойдет под суд по делу о 16 эпизодах мошенничества. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, врач-офтальмолог Междуреченского городского округа выполнил девяти пациентам хирургические операции за вознаграждение, общая сумма которого составила 350 тысяч рублей. При этом операции входили в перечень услуг предоставляемых по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще с семи пациентов он взял 240 тысяч рублей, пообещав хирургические операции с использованием иностранных компонентов. Деньги взял, но обещание не сдержал.

Мошеннические действия доктора выявили сотрудники отдела экономической безопасности (ОЭБ) регионального управления МВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

7 мая сообщалось, что в Подмосковье главный врач Орехово-Зуевской больницы попал под суд за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей.