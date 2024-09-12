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16:45, 12 сентября 2024Ценности

Стилист перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень

Стилист Владимир Казарян: пальто-косухи и пальто оверсайз будут модными осенью
Показ Ferragamo

Показ Ferragamo . Фото: Claudia Greco / Reuters

Стилист бренда Emka Владимир Казарян перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень 2024 года. Его комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно популярными будут короткие фасоны пальто. Среди них — пальто-бомберы, пальто-косухи, пальто-рубашки, а также полупальто.

В то же время в числе трендов оказались изделия ярких цветов, например красного и изумрудного, предметы гардероба в клетку, «гусиную лапку» или с анималистическими принтами. В то же время актуальными остаются пальто оверсайз, отметил специалист.

Ранее в сентябре редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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