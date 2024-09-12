Стилист перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень

Стилист Владимир Казарян: пальто-косухи и пальто оверсайз будут модными осенью

Стилист бренда Emka Владимир Казарян перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень 2024 года. Его комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно популярными будут короткие фасоны пальто. Среди них — пальто-бомберы, пальто-косухи, пальто-рубашки, а также полупальто.

В то же время в числе трендов оказались изделия ярких цветов, например красного и изумрудного, предметы гардероба в клетку, «гусиную лапку» или с анималистическими принтами. В то же время актуальными остаются пальто оверсайз, отметил специалист.

Ранее в сентябре редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь на осень 2024 года.