Сын главного раввина Украины погиб на фронте

Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели своего сына на фронте

Главный раввин Украины и Киева Моше Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

«С великой скорбью сообщаю, что 12 сентября в центральной синагоге Киева состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном) Самборским, который погиб на фронте», — объявил он.

В мае, накануне Дня катастрофы и героизма европейских евреев Асман записал видеообращение в адрес военнослужащих бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России). Он назвал их героями и поздравил с десятилетием со дня основания организации.

Ранее Моше Реувен Асман считался главным раввином хасидов-иудеев Украины. Главный раввин России Берл Лазар указал, что называющий себя главным раввином Украины Моше Асман является самозванцем. «Все, что он говорит, к сожалению, дискредитирует его каждое высказывание, дает больше людям понимания, что это не раввин, это самозванец», — заявил Лазар.