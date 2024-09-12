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01:02, 12 сентября 2024Ценности

Сын знаменитой актрисы появился на публике в прозрачном топе

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Сын британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга Дэмиан Херли появился на публике в прозрачном топе. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний наследник знаменитой артистки вместе с подругой посетил открытие магазина Trinny Woodall в Лондоне. Для мероприятия он выбрал облегающий прозрачный топ с длинными рукавами, расклешенные джинсы с заниженной талией и коричневые туфли с зауженными носами.

Также манекенщик распустил волосы, разделив их на прямой пробор, и выбрал в качестве аксессуара очки с затемненными линзами.

Ранее в сентябре приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс вышел в свет со шрамами на лице после ДТП.

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      Карина Черных
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