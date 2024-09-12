Сын знаменитой актрисы появился на публике в прозрачном топе

Сын британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга Дэмиан Херли появился на публике в прозрачном топе. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний наследник знаменитой артистки вместе с подругой посетил открытие магазина Trinny Woodall в Лондоне. Для мероприятия он выбрал облегающий прозрачный топ с длинными рукавами, расклешенные джинсы с заниженной талией и коричневые туфли с зауженными носами.

Также манекенщик распустил волосы, разделив их на прямой пробор, и выбрал в качестве аксессуара очки с затемненными линзами.

Ранее в сентябре приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс вышел в свет со шрамами на лице после ДТП.