Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта вышел в свет со шрамами на лице после ДТП

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пришел на кинопремьеру со шрамами на лице

Приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс вышел в свет со шрамами на лице после ДТП. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

20-летний сын знаменитостей пришел на красную дорожку премьеры фильма «Без крови» на Международном кинофестивале в Торонто. Он предстал перед фотографами в классическом черном костюме, белой рубашке и туфлях вместе с Джоли, которая надела черное облегающее платье.

При этом на кадрах видно, что на лбу Пакса присутствуют многочисленные красные рубцы.

В июле сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль. Он пренебрег техникой безопасности и не надел шлем во время передвижения на велосипеде. Водитель вызвал скорую помощь и полицию.