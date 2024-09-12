Политик Кертен назвал режим премьера Стармера отвратительным из-за помощи Киеву

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал режим премьер-министра Великобритании Кира Стармера отвратительным из-за помощи Киеву. Правительство Стармера политик раскритиковал на странице в соцсети X.

«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму [президента Украины Владимира] Зеленского для продления и эскалации ненужного конфликта с Россией. Режим Стармера отвратителен», — написал он.

Ранее Кертен заявил, что разрешение на использование Вооруженными силами Украины ракет Storm Shadow для ударов по территории России станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Стармера. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не должно произойти.