В Эстонии рассказали об обвинениях КНР в адрес НАТО из-за конфликта на Украине

Вице-спикер парламента Эстонии: в КНР обвинили НАТО в конфликте на Украине

Делегации депутатов эстонского парламента в Китае заявили, что НАТО ответственно за конфликт на Украине. Об этом рассказал вице-спикер парламента республики Тоомас Кивимяги, передает телерадиокомпания ERR.

По его словам, китайцы очень обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море и боятся, что Япония может однажды присоединиться к НАТО. Также в Китае заявляют, что альянс несет ответственность за конфликт на Украине, и считают, что НАТО инициировала потенциальное членство Украины в блоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Глава государства убежден, что предложенная инициатива деструктивна и страны предварительно обсудили ее с Россией, «ничего не спросив» у Украины.