Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии рассказали об обвинениях КНР в адрес НАТО из-за конфликта на Украине

Вице-спикер парламента Эстонии: в КНР обвинили НАТО в конфликте на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Делегации депутатов эстонского парламента в Китае заявили, что НАТО ответственно за конфликт на Украине. Об этом рассказал вице-спикер парламента республики Тоомас Кивимяги, передает телерадиокомпания ERR.

По его словам, китайцы очень обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море и боятся, что Япония может однажды присоединиться к НАТО. Также в Китае заявляют, что альянс несет ответственность за конфликт на Украине, и считают, что НАТО инициировала потенциальное членство Украины в блоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Глава государства убежден, что предложенная инициатива деструктивна и страны предварительно обсудили ее с Россией, «ничего не спросив» у Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      В Кремле заявили об ожидании подтверждения участия президента Ирана в саммите БРИКС

      Путину рассказали о прошедших в Киеве переговорах Моди и Зеленского

      В европейской стране выделят миллиарды на продвижение велосипеда как городского транспорта

      Россиян научили готовить организм к осени

      МИД Китая заявил об укреплении стратегического сотрудничества России и Китая

      У россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием

      Турфирма пообещала россиянам поездки за границу и обманула их на сотни тысяч рублей

      Продюсер рассказал о гонораре Настасьи Самбурской

      Объятия Карла III с юными спортсменками попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше