В Израиле заявили о приближении к ликвидации военной и политической мощи ХАМАС

Офис Нетаньяху заявил, что близок к ликвидации военной и политической мощи ХАМАС

Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил в своем Telegram-канале, что страна приближается к реализации цели по ликвидации военного и политического потенциала палестинского исламистского движения ХАМАС.

По его словам, сейчас военное поражение ХАМАС приближает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Тысячи боевиков ликвидированы, десятки километров туннелей уничтожены, ЦАХАЛ контролирует КПП "Рафиах" и Филадельфийский коридор», — написал Гендельман.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.