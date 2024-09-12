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22:31, 12 сентября 2024Мир

В Израиле заявили о приближении к ликвидации военной и политической мощи ХАМАС

Офис Нетаньяху заявил, что близок к ликвидации военной и политической мощи ХАМАС

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил в своем Telegram-канале, что страна приближается к реализации цели по ликвидации военного и политического потенциала палестинского исламистского движения ХАМАС.

По его словам, сейчас военное поражение ХАМАС приближает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Тысячи боевиков ликвидированы, десятки километров туннелей уничтожены, ЦАХАЛ контролирует КПП "Рафиах" и Филадельфийский коридор», — написал Гендельман.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «слышит крик» семей заложников, потерявших близких в плену радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Глава израильского правительства пообещал сделать все, чтобы вернуть похищенных людей и победить в войне.

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      Марина Совина
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