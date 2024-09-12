В Казахстане открыли самый длинный тоннель для машин

В Казахстане открыли самый длинный автомобильный тоннель в 840 метров

В Казахстане открыли самый длинный в стране автомобильный тоннель — его протяженность достигает 840 метров. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

Речь идет о тоннеле на перевале Шакпак баба в Туркестанской области. Он является частью международного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай и должен улучшить круглогодичную транспортную доступность региона, а также повысить безопасность движения на сложном участке.

«Тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен на перевале Шакпак баба. Кроме того, теперь после открытия проезда основной транспортный поток будет перенаправлен в объезд населенного пункта Шакпак баба. Это повысит безопасность в поселке», — заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев.

Ранее в Индии начали строить самый высокогорный тоннель в мире. Проект тоннеля Shinkun La состоит из двух веток длиной 4,1 километра. Мост будет построен на дороге Нимму — Падум — Дарча и обеспечит непрерывное сообщение с городом Лех. Отмечается, что тоннель будет способствовать развитию области Ладакх.