В Киевской области пьяные мужчины в военной форме устроили стрельбу

В Софиевской Борщаговке пьяные мужчины в военной форме устроили стрельбу

В селе Софиевская Борщаговка ночью группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Об этом в четверг, 12 сентября, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Счастливый», где группа мужчин совершила около семи выстрелов из пистолета из окон квартиры. По вызову очевидцев на место прибыли правоохранители, однако стрелявшие забаррикадировались в квартире и не стали открывать им дверь. После этого для штурма прибыло спецподразделение МВД КОРД.

В ходе действий силовиков были задержаны находившиеся в квартире двое мужчин. В настоящий момент проводятся следственные действия, правоохранители также ищут оружие, из которого велась стрельба.

2 сентября сообщалось о стрельбе в одном из дворов Киева около ЖК «Амурский». В результате случившегося был ранен человек. По предварительным данным, огонь был открыт в ходе конфликта на бытовой почве.