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20:31, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве произошла стрельба

В Киеве произошла стрельба во дворе дома

Кадр: Telegram-канал «РБК-Україна»

В Киеве произошла стрельба во дворе дома. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что стреляли около ЖК «Амурский». В результате был ранен человек. На место происшествия выехали полицейские. Согласно предварительной информации, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве.

2 сентября в украинской столице на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Подробностей о детонациях не приводилось. Помимо этого, взрывы прогремели в Харькове. Как минимум было слышно пять детонаций.

Ранее стало известно о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в Полтавской области. При этом власти региона не стали уточнять, о каком конкретно предприятии идет речь.

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      Кристина Есикова
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