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21:51, 12 сентября 2024Мир

В посольстве предрекли «растворение» британской помощи Киеву в карманах украинских элит

Посольство РФ в Лондоне: цели Великобритании на Украине несбыточны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Желание Великобритании нанести поражение России несбыточно, а оказанная денежная помощь Украине быстро пропадет, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Их комментарий публикует РИА Новости.

«Эти вложения, как и все предыдущие, быстро "сгорят" в зоне СВО или, что вероятнее, растворятся в бездонных карманах коррумпированных украинских элит», — предрекли в дипмиссии.

Визит министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми в Киев пресс-служба посольства назвала «свидетельством продолжающейся увлеченности» Лондона погоней за «несбыточной целью» нанесения России «стратегического поражения».

11 сентября в ходе этого визита Лэмми заявил, что Лондон предоставит Киеву новый пакет помощи стоимостью более 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов).

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      Сергей Грехов
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