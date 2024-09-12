Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Риге снесут памятник Барклаю-де-Толли

Власти Риги готовят снос памятника Барклаю-де-Толли

Фото: J. Sedols / Wikimedia

Власти Риги подготовили законопроект к сносу памятника Барклая-де-Толли. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвард Ратниекс в X.

«Сообщаю, что с помощью специалистов мы подготовили проекты решений Рижской думы о демонтаже памятника Барклаю-де-Толли и его постамента», — написал чиновник.

По его словам, проекты решений на голосование депутатов в комитете заседания городской думы будут направлены после получения финального заключения.

В июне в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Снесенный памятник располагался в городе Измаил, основателем которого являлся Тучков.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Московский вуз захотел отчислить студента после спора о террористах на лекции о Беслане

      На похороны Маслякова пришла команда КВН с Украины

      Назвавшим супругу Макрона мужчиной француженкам вынесли приговор

      Китай попросил своих автопроизводителей не инвестировать в Россию

      Семья отдала за отдых в Турции 715 тысяч рублей и провела сутки в аэропорту с гнилой едой

      В Риге снесут памятник Барклаю-де-Толли

      Банк России назвал реальный эффективный курс рубля

      В России прокомментировали смех главы МИД Польши в ответ на вопрос о «Северных потоках»

      Южная Корея продала Польше небоеспособные самолеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше