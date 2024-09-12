В России резко выросла популярность одного вида страхования

«Страховой брокер AMsec24»: россияне вложились в накопительное страхование жизни

С апреля по июнь в России резко выросли взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Страховой брокер AMsec24».

За три месяца взносы увеличились на 105 процентов и достигли 168 миллиардов рублей. По данным компании, среди клиентов НСЖ 44 процента откладывают деньги на образование детей, 26 процентов создают финансовую подушку безопасности, 25 процентов рассчитывают воспользоваться финансами после выхода на пенсию и 13 процентов готовятся к возможным медицинским расходам.

Особенно сильно интерес к накоплениям был зафиксирован в условиях повышающейся ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что жители России стали чаще страховать жилье от падения летательных аппаратов и их частей. Впрочем, самые распространенные риски в страховании жилья остались такими же, как и раньше. Это урон, который может нанести имуществу стихийное бедствие, кража или пожар. Почти 90 процентов договоров страхования касаются именно этих моментов.