В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Мурманска и Апатитов сняли ограничения

В двух российских аэропортах, Мурманска и Апатитов, закрытых в целях безопасности в четверг утром, 12 сентября, сняли ограничения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что временный запрет на прием и выпуск воздушных судов (ВС) был снят в 14:10 мск. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил представитель агентства.

Представитель Росавиации также уточнил, что за время закрытия авиагаваней на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушел один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

Ранее пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в Мурманской области. Инцидент произошел после отмены плана «Ковер» в Апатитском муниципальном округе.