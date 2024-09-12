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14:55, 12 сентября 2024Путешествия

В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Мурманска и Апатитов сняли ограничения

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В двух российских аэропортах, Мурманска и Апатитов, закрытых в целях безопасности в четверг утром, 12 сентября, сняли ограничения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что временный запрет на прием и выпуск воздушных судов (ВС) был снят в 14:10 мск. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил представитель агентства.

Представитель Росавиации также уточнил, что за время закрытия авиагаваней на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушел один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

Ранее пилот объявил сигнал бедствия из-за открытого огня по самолету в Мурманской области. Инцидент произошел после отмены плана «Ковер» в Апатитском муниципальном округе.

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      Фариза Бацазова
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