В российском городе неизвестный напал с ножом на двух женщин и порезал их

В Южно-Сахалинске задержан мужчина, напавший с ножом на двух женщин

В Южно-Сахалинске задержан мужчина, который напал с ножом на двух женщин и порезал их. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным канала, сообщение о нападении неизвестного с ножом на женщин появилось вчера, 11 сентября. Очевидцы рассказывали, что это произошло днем. По их словам, мужчина был весь к крови.

Правоохранители задержали его. Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Костромской области. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда неизвестный напал с ножом на школьницу.