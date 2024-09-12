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13:52, 12 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестный напал с ножом на двух женщин и порезал их

В Южно-Сахалинске задержан мужчина, напавший с ножом на двух женщин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Южно-Сахалинске задержан мужчина, который напал с ножом на двух женщин и порезал их. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным канала, сообщение о нападении неизвестного с ножом на женщин появилось вчера, 11 сентября. Очевидцы рассказывали, что это произошло днем. По их словам, мужчина был весь к крови.

Правоохранители задержали его. Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Костромской области. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда неизвестный напал с ножом на школьницу.

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      Анна Габай
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