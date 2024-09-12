В США нашли тревожную для Украины деталь выступления Харрис

FP: Харрис на дебатах не рассказала о своих планах по поддержке Украины

Действующий вице-президент США Камала Харрис во время предвыборных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом не рассказала о собственных планах по поддержке Украины. Тревожную для Киева деталь в выступлении кандидата в президенты нашел журнал Foreign Policy.

Во время обсуждения украинского конфликта Харрис вспомнила, как встречалась с Владимиром Зеленским за несколько дней до начала специальной военной операции (СВО). Также она упомянула переданное Украине вооружение.

«Благодаря нашей поддержке, благодаря противовоздушной обороне, боеприпасам, артиллерии, Javelins, танкам Abrams, которые мы предоставили, Украина выступает как независимая и свободная страна», — сказала Харрис.

При этом кандидат в президенты не предложила плана относительно дальнейшей поддержки Украины. Также Харрис не высказала своей позиции по ударам вглубь России американским оружием.

На отсутствие четкого плана по Украине также обратил внимание кандидат в Конгресс Дэниел Бутьерес. Он отметил, что у Трампа, в отличие от Харрис, есть четкий план по завершению украинского конфликта. При этом политик не верит в успех идей бывшего главы государства.