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03:52, 12 сентября 2024Мир

В США оценили предвыборные обещания Трампа и Харрис

Бутьерес: Трамп не урегулирует конфликт на Украине за сутки

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не урегулирует конфликт на Украине за сутки, а действующий вице-президент Камала Харрис не предоставила четкого мирного плана. Так предвыборные обещания политиков оценил кандидат в Конгресс Дэниел Бутьерес в беседе с РИА Новости.

«Трамп действительно сказал, что думает о том, что положит иностранным войнам конец… К сожалению, я не представляю, чтобы это (конфликт на Украине) закончилось в одночасье», — сказал Бутьерес.

Он отметил, что у Трампа, в отличие от Харрис, есть четкий план по завершению украинского конфликта. Действующий вице-президент не сказала ничего конкретного, подчеркнул кандидат в Конгресс.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.

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      Евгений Силаев
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