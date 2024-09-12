В США оценили предвыборные обещания Трампа и Харрис

Бутьерес: Трамп не урегулирует конфликт на Украине за сутки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не урегулирует конфликт на Украине за сутки, а действующий вице-президент Камала Харрис не предоставила четкого мирного плана. Так предвыборные обещания политиков оценил кандидат в Конгресс Дэниел Бутьерес в беседе с РИА Новости.

«Трамп действительно сказал, что думает о том, что положит иностранным войнам конец… К сожалению, я не представляю, чтобы это (конфликт на Украине) закончилось в одночасье», — сказал Бутьерес.

Он отметил, что у Трампа, в отличие от Харрис, есть четкий план по завершению украинского конфликта. Действующий вице-президент не сказала ничего конкретного, подчеркнул кандидат в Конгресс.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.