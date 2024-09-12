В США отказались официально объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Госдеп: США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

США не готовы официально объявить о снятии ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России дальнобойным американским оружием, заявил в эфире CNN заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

Он подчеркнул, что не готов спекулировать по этому вопросу. По словам Пателя, пока что политика Вашингтона остается прежней и не изменилась.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден может разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.

Авторы материала отметили, что Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

