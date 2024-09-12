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16:47, 12 сентября 2024Мир

В Турции Украину сравнили с террористами из-за США

Историк Перинчек: Украина, как и террористы, является инструментом США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина, как и террористические организации по всему миру, является одним из инструментов для реализации стратегии США. Такое мнение выразил турецкий историк Мехмет Перинчек, передает РИА Новости.

«Единым центром международного терроризма является Вашингтон. Все террористические организации так или иначе служат инструментами сохранения однополярного мира для США. (...) Украина играет такую же роль в стратегии американцев, как и террористы — это одна единая американская стратегия. Украина — инструмент, террористы — инструмент», — отметил эксперт.

Перинчек добавил, что для срыва «планов и стратегий» Вашингтона во всех регионах мира «необходима выработка единой позиции ключевых игроков — «противников западной системы мироустройства».

10 сентября турецкое издание Aydınlık сообщило, что Украина провела переговоры с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) об операциях против России в Сирии. Источники газеты утверждают, что переговоры идут не первый месяц и часть условий украинской стороны уже выполнена.

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      Дарья Устьянцева
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