В украинском городе осквернили памятник бойцам ВСУ

В Черкассах неизвестные осквернили памятник бойцам ВСУ

В украинском городе Черкассы неизвестные осквернили памятник бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ) на площади Славы. Об этом сообщает издание «Общественное».

Уточняется, что на монументе оставили бранные надписи. Сотрудники коммунальных служб занялись мемориальным комплексом. Жителей города также призвали сообщить полицейским, если они знают, кто это сделал. Отмечается, что полиция ищет осквернивших памятник.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк заявила о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении памятника. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее в Харькове захотели снести памятник советскому актеру и барду Владимиру Высоцкому. С таким требованием выступила «инициативная группа», руководитель которой обратился на правительственную горячую линию.

