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04:30, 12 сентября 2024Наука и техника

Ведомые дроны ВВС США получат ракеты «воздух-воздух»

Defense One: RTX оснастит ведомые дроны CCA ракетами «воздух-воздух» AMRAAM

Фото: Oliver Brandt / imagebroker.com / Globallookpress.com

Компания RTX захотела оснастить перспективные ведомые дроны Военно-воздушных сил (ВВС) США ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Об этом пишет Defense One.

Отмечается, что компания работает с General Atomics и Anduril над оснащением первой серии дронов, которые разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), ракетами. Вице-президент RTX Джон Норман подчеркнул, что AMRAAM — это обязательное для CAA оружие.

По его словам, дроны первой партии будут работать в качестве «ракетных тягачей» с боеприпасами для пилотируемых истребителей. «Думайте об этом как о грузовике класса "воздух-воздух", который может находиться в любых условиях, и теперь у вас может быть управляемый самолет, будь то F-35 или F-22, который может использовать CCA в качестве средства усиления, чтобы у них было больше боеприпасов», — сказал Норман.

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В июле стало известно, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории ВВС США, который может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы.

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      Даниил Иринин
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