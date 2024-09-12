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13:50, 12 сентября 2024Экономика

Вероятность повышения ключевой ставки оценили

БКС: вероятность повышения ключевой ставки в октябре растет из-за инфляции

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вероятность повышения ключевой ставки в октябре растет, считают аналитики «БКС Мир инвестиций», проанализировавшие свежие данные Росстата о росте цен в августе.

«Рост инфляции на 0,2 процента в месячном выражении в августе соответствует в сезонно сглаженном аннуализированном виде примерно 7 процентов, что почти вдвое выше цели ЦБ в 4 процента», — прокомментировали эксперты, отметив, что недельные данные по инфляции в сентябре также не добавляют оптимизма.

При этом на заседании в пятницу, 13 сентября, ставка по их оценкам будет сохранена на уровне 18 процентов.

Ранее с похожим прогнозом выступили аналитики Росбанка, предположившие, что повышение показателя до 19 процентов годовых, скорее всего, состоится 25 октября, по итогам следующего заседания совета директоров ЦБ. При этом другие эксперты полагают, что данные мониторинга российских предприятий и об инфляционных ожиданиях говорят о рисках стагфляции, что является дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки.

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      Дмитрий Воронин
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