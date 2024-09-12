Страны Запада якобы могут начать новую мировую войну, если дадут разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным оружием вглубь России. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).
«Ситуация на фронте настолько отчаянная и проигрышная для Украины и ее президента Владимира Зеленского, что Запад обсуждает разрешение ВСУ бить вглубь России. Они ускоряют движение к новой мировой войне!» — отметил политик.
По словам Филиппо, лидер Франции Эммануэль Макрон согласиться на эту инициативу как «добрая собачка». Он подчеркнул, что Франции необходимо срочно выйти из Североатлантического альянса, а также прекратить поставлять Украине военную помощь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством возможность применения ВСУ дальнобойных ракет и доложит о результатах переговоров американскому президенту Джо Байдену.