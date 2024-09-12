Филиппо: Запад начнет мировую войну, если разрешит ВСУ бить вглубь России

Страны Запада якобы могут начать новую мировую войну, если дадут разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным оружием вглубь России. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Ситуация на фронте настолько отчаянная и проигрышная для Украины и ее президента Владимира Зеленского, что Запад обсуждает разрешение ВСУ бить вглубь России. Они ускоряют движение к новой мировой войне!» — отметил политик.

По словам Филиппо, лидер Франции Эммануэль Макрон согласиться на эту инициативу как «добрая собачка». Он подчеркнул, что Франции необходимо срочно выйти из Североатлантического альянса, а также прекратить поставлять Украине военную помощь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе визита в Киев обсудил с украинским руководством возможность применения ВСУ дальнобойных ракет и доложит о результатах переговоров американскому президенту Джо Байдену.