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18:31, 12 сентября 2024Забота о себе

Врачи спасли мужчину с огромным «кораллом» в почке

Уролог Марк Гадзиян рассказал о спасении пациента с коралловидным камнем в почке

Врачи спасли пациента с огромным «кораллом» в почке, рассказал уролог, онкоуролог, хирург Марк Гадзиян. Видео об этом случае доктор опубликовал в своем Telegram-канале.

В ролике он показал удаленный из почки пациента камень. Для наглядности доктор уточнил, что размер его кисти составляет 25 сантиметров. Гадзиян объяснил, что коралловидный камень разросся на всю почку. «Для извлечения камня нам пришлось почку рассечь пополам, а затем сшить. И теперь пациент живет с освобожденной от камней почкой», — рассказал врач.

Уролог уточнил, что подобного вида камни встречаются редко.

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Ранее Марк Гадзиян назвал способы снизить риск проблем с сердцем. В частности он посоветовал есть меньше ржаного хлеба, так как он так же вреден для сердечно-сосудистой системы, как и белый.

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      Вера Владзиевская
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