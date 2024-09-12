New Star Weekend пройдет на «Роза Хутор»

New Star Weekend начнется на «Роза Хутор» 19 сентября

С 19 по 22 сентября ежегодный аутдор фестиваль New Star Weekend уже в третий раз соберет на «Роза Хутор» музыкантов, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити, визуальные студии, а также всех, кто готов найти новые смыслы на стыке энергии гор и аутдор-эстетики.

Концепция фестиваля в этом году – ЭЙР. В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ: всего в соревнованиях примут участие 20 российских спортсменов.

20 сентября на New Star Weekend вновь состоится PEAK CLIMB RIDE 1100 — индивидуальная uphill-велогонка на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе в горах курорта «Роза Хутор».

Активных гостей фестиваля также будет ждать скейт-плаза которая станет точкой притяжения всех участников фестиваля: она совместит спортивную составляющую и пространство для отдыха. Кроме свободного катания на сапах, каждый день будут проводиться различные мини-сессии: сап-поло, йога на сапах, гонки и обучающие сессии. Также состоятся бесплатные занятия йогой в горах.

В течение четырех дней на сценах фестиваля выступят Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, БАЗАР, Tesla Boy, Izhevski, Atmos Blaq (ЮАР), Ilya Fisherman и другие. Заявлено более 75 артистов.

