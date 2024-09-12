Южная Корея продала Польше небоеспособные самолеты

Минобороны Польши: Южная Корея продала Варшаве небоеспособные самолеты FA-50

Южная Корея продала Польше небоеспособные учебно-боевые самолеты FA-50. Об этом заявил заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Варшава решила закупить у Сеула самолеты, а покупку вооружений к ним обсудить потом. Однако позже стало известно, что оружие для этих самолетов сняли с производства. Соответственно, польское Минобороны получило 12 самолетов, не способных воевать.

«Вероятно, это первые в мире небоевые учебно-боевые самолеты», — сказал замминистра.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России может только НАТО. По его словам, отдельные страны, помогающие Киеву военными поставками, не могут принимать такие решения.