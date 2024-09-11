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16:10, 11 сентября 2024Мир

Польша назвала механизм одобрения ударов по России для Украины

МО Польши: разрешить Украине применять дальнобойные ракеты по России может НАТО

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Разрешить Украине применять дальнобойные тактические баллистические ракеты для ударов по российской территории может НАТО, а не отдельные страны, помогающие Киеву военными поставками. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Президент Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — заявил министр.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь территории России. Отмечается, что Франция и Великобритания поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что ответ Москвы на разрешение США ударов ВСУ вглубь России «будет соответствующим».

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      Виктория Кондратьева
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