Забавный лось попал в фотоловушку в российском нацпарке

Забавный лось попал в фотоловушку в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале. Соответствующий ролик публикует новостной портал 1OBL.

На размещенных кадрах видно, что животное заметило камеру во время еды. По словам сотрудников российского нацпарка, латинское название лося — Alces alces. Оно происходит от греческого alke, что означает «сила». Отмечается, что лоси действительно отлично маневрируют в зарослях и могут разгоняться до 60 километров в час.

Ранее мутинус Равенеля нашли в Перми. Необычную находку сделали в российском городе неподалеку от военного института войск Нацгвардии. Его часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы