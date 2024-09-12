Замначальника крымской Росгвардии задержали за недостроенные казармы

Задержан замначальника крымской Росгвардии за превышение должностных полномочий

Замначальника крымской Росгвардии поместили в СИЗО за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным Telegram-канала, в 2022 году Виталий Салманов заключил контракт стоимостью 20 миллионов рублей на ремонт помещений в Симферопольской части, в которых в дальнейшем должны были размещаться сотрудники Росгвардии. Сумма была выплачена подрядчику до завершения работ. После того как начальник строительной фирмы ушел добровольцем на СВО, ремонтные работы приостановили. Достраивать казармы Салманов направил своих подчиненных.

По результатам проведенной комиссией проверки в августе 2023 года была выявлена нехватка полутора миллионов рублей, предназначенных на ремонт, а так же помещения оказались не готовы к заселению. В данный момент Салманова поместили в СИЗО сроком до 19 октября. Следственные действия продолжаются.

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