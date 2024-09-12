Защита сообщила о плохом здоровье фигуранта дела о некачественных сухпайках

Защита сообщила о сильных проблемах со здоровьем фигуранта дела о сухпайках

Адвокаты фигуранта дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны России Валерия Ковалевича, считают, что их подзащитному нельзя находиться в СИЗО из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документе говорится, что в СИЗО «в настоящее время нет видов терапии, способных обеспечить полное выздоровление Ковалевича».

Защита подала жалобы на решение о продлении ареста, однако апелляция отклонила их.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.