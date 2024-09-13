13 сентября 2024 года в России отмечают День парикмахера, а также праздник шарлотки и других осенних пирогов. В мире сегодня — праздник шоколада и бразильского напитка кашасы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще памятные даты выпадают на 13 сентября, а также кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День парикмахера
Неофициальный праздник отмечается в России с начала 2000-х годов, кто именно стал инициатором торжества, доподлинно неизвестно. Интересно, что в профессиональном сообществе нет единой даты Дня парикмахера — кто-то его отмечает 13 сентября, кто-то 14-го, а кто-то — два дня подряд. Как правило, в День парикмахера профильные учебные заведения устраивают выпускные, а салоны красоты предлагают своим клиентам акции, проводят конкурсы мастеров и мастер-классы.
Какие еще праздники отмечают в России 13 сентября
- День шарлотки и осенних пирогов;
- День образования Ростовской области;
- День основания Краснодарского края;
- День национального костюма в Башкортостане.
Праздники в мире
День кашасы
Кашаса, или бразильский ром — крепкий алкогольный напиток, который получают из сока сахарного тростника. Считается, что этот напиток изобрели в 1550-х годах — изначально кашасу пили рабы на плантациях, потом ее оценили и коренные индейские племена, а позже она обогнала португальский портвейн по объемам производства. Со временем кашаса стала одним из символов Бразилии и обрела поклонников по всему миру.
Всемирный день шоколада
13 сентября 1857 года родился Милтон Херши — основатель кондитерской компании Hershey’s, которая и сегодня остается одним из крупнейших производителей шоколадных батончиков. Именно к этому событию и приурочен один из международных праздников, посвященных шоколаду.
В умеренных дозах шоколад считается полезным продуктом, богатым магнием, железом и другими микроэлементами. Он улучшает мозговую деятельность, снижает риск развития сердечных заболеваний. Правда, для большей пользы стоит выбирать горький шоколад с невысоким содержанием сахара.
Какие еще праздники отмечают в мире 13 сентября
- Пятница, 13-е — День неприятностей;
- День рождения пенициллина;
- Всемирный день борьбы с сепсисом;
- День позитивного мышления;
- Праздник сбора винограда в Румынии.
Какой церковный праздник сегодня
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Пояс Богородицы — одна из трех главных святынь Константинополя, связанных с земной жизнью Девы Марии. Согласно преданию, незадолго до Успения пояс и ризу Богоматери унаследовали две благочестивые вдовы, жившие в Иерусалиме. Они передавали святыни из поколения в поколение, однако на рубеже IV-V веков пояс Богородицы увезли в Константинополь и поместили в богатый ларец, который поставили в один из богородичных храмов Константинополя.
После двух падений Царьграда — в 1204-м и окончательном в 1453-м — пояс увезли из города. Его частицы до сих пор хранятся в разных уголках планеты. Одна из них находится в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Какие еще церковные праздники отмечают 13 сентября
- День памяти священномученика Киприана;
- День памяти святителя Геннадия Первого, патриарха Константинопольского;
- Собор новомучеников Ясеновацких.
Приметы на 13 сентября
- Если лягушки уходят на дно, нужно готовиться к похолоданию.
- В лесу большие муравейники — зима будет холодной.
- Лебеди летят низко — скоро пойдет снег.
- Пауки прячутся — к дождю.
- Куры в дождь выходят на улицу — погода изменится к лучшему.
Кто родился 13 сентября
Александр Розенбаум (73 года)
До того как стать артистом, Александр Розенбаум шесть лет работал на станции скорой помощи. По образованию он врач-терапевт.
С 1970-х Розенбаум выступал в составе музыкальных коллективов, а в 1983 году начал сольную карьеру. За годы творчества он написал более 850 песен и стихов, среди самых известных композиций — «Вальс-бостон», «Гоп-стоп», «Налетела грусть» и другие. В 2001 году Розенбауму присвоили звание народного артиста РФ.
Ираклий Пирцхалава (47 лет)
Российский певец грузинского происхождения прославился как участник «Фабрики звезд» под псевдонимом «Иракли». В числе его самых известных песен — хиты «Вова-чума», «Лондон — Париж», «Капли абсента», «Я с тобой». Также он участвовал в телешоу «Один в один!», «Последний герой» и других.
Кто еще родился 13 сентября
- Роальд Даль (1916-1990) — британский писатель;
- Зоя Космодемьянская (1923-1941) — советская партизанка и первая женщина, ставшая Героем Советского Союза;
- Олег Кваша (66 лет) — российский композитор;
- Илья Сегалович (1964-2013) — российский программист, сооснователь «Яндекса»;
- Ксения Афанасьева (33 года) — российская гимнастка, чемпионка мира.