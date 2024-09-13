13 сентября 2024 года в России отмечают День парикмахера, а также праздник шарлотки и других осенних пирогов. В мире сегодня — праздник шоколада и бразильского напитка кашасы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще памятные даты выпадают на 13 сентября, а также кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День парикмахера

Неофициальный праздник отмечается в России с начала 2000-х годов, кто именно стал инициатором торжества, доподлинно неизвестно. Интересно, что в профессиональном сообществе нет единой даты Дня парикмахера — кто-то его отмечает 13 сентября, кто-то 14-го, а кто-то — два дня подряд. Как правило, в День парикмахера профильные учебные заведения устраивают выпускные, а салоны красоты предлагают своим клиентам акции, проводят конкурсы мастеров и мастер-классы.

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в России 13 сентября

День шарлотки и осенних пирогов;

День образования Ростовской области;

День основания Краснодарского края;

День национального костюма в Башкортостане.

Праздники в мире

День кашасы

Кашаса, или бразильский ром — крепкий алкогольный напиток, который получают из сока сахарного тростника. Считается, что этот напиток изобрели в 1550-х годах — изначально кашасу пили рабы на плантациях, потом ее оценили и коренные индейские племена, а позже она обогнала португальский портвейн по объемам производства. Со временем кашаса стала одним из символов Бразилии и обрела поклонников по всему миру.

Всемирный день шоколада

13 сентября 1857 года родился Милтон Херши — основатель кондитерской компании Hershey’s, которая и сегодня остается одним из крупнейших производителей шоколадных батончиков. Именно к этому событию и приурочен один из международных праздников, посвященных шоколаду.

В умеренных дозах шоколад считается полезным продуктом, богатым магнием, железом и другими микроэлементами. Он улучшает мозговую деятельность, снижает риск развития сердечных заболеваний. Правда, для большей пользы стоит выбирать горький шоколад с невысоким содержанием сахара.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 сентября

Пятница, 13-е — День неприятностей;

День рождения пенициллина;

Всемирный день борьбы с сепсисом;

День позитивного мышления;

Праздник сбора винограда в Румынии.

Какой церковный праздник сегодня

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Пояс Богородицы — одна из трех главных святынь Константинополя, связанных с земной жизнью Девы Марии. Согласно преданию, незадолго до Успения пояс и ризу Богоматери унаследовали две благочестивые вдовы, жившие в Иерусалиме. Они передавали святыни из поколения в поколение, однако на рубеже IV-V веков пояс Богородицы увезли в Константинополь и поместили в богатый ларец, который поставили в один из богородичных храмов Константинополя.

После двух падений Царьграда — в 1204-м и окончательном в 1453-м — пояс увезли из города. Его частицы до сих пор хранятся в разных уголках планеты. Одна из них находится в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 сентября

День памяти священномученика Киприана;

День памяти святителя Геннадия Первого, патриарха Константинопольского;

Собор новомучеников Ясеновацких.

Приметы на 13 сентября

Фото: Stanislav Maslov / Unsplash

Если лягушки уходят на дно, нужно готовиться к похолоданию.

В лесу большие муравейники — зима будет холодной.

Лебеди летят низко — скоро пойдет снег.

Пауки прячутся — к дождю.

Куры в дождь выходят на улицу — погода изменится к лучшему.

Кто родился 13 сентября

До того как стать артистом, Александр Розенбаум шесть лет работал на станции скорой помощи. По образованию он врач-терапевт.

С 1970-х Розенбаум выступал в составе музыкальных коллективов, а в 1983 году начал сольную карьеру. За годы творчества он написал более 850 песен и стихов, среди самых известных композиций — «Вальс-бостон», «Гоп-стоп», «Налетела грусть» и другие. В 2001 году Розенбауму присвоили звание народного артиста РФ.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский певец грузинского происхождения прославился как участник «Фабрики звезд» под псевдонимом «Иракли». В числе его самых известных песен — хиты «Вова-чума», «Лондон — Париж», «Капли абсента», «Я с тобой». Также он участвовал в телешоу «Один в один!», «Последний герой» и других.

Кто еще родился 13 сентября