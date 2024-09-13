48-летняя Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку. Фрагмент из подкаста Table Manner публикует издание The Mirror.

48-летняя звезда «Титаника» призналась, что раньше не задумывалась о мероприятиях такого формата из-за десятилетнего сына. «При виде голых тел дети проходят через стадию очарования, а затем через стадию отвращения. Так что нет, у меня не было никаких вечеринок с обнаженной грудью. Может, это то, что мне нужно сделать», — прокомментировала знаменитость.

Ранее Уинслет высказалась о старении и назвала самые красивые детали в женской внешности. Тогда актриса заявила, что женщины стареют как хорошее вино