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09:04, 13 сентября 2024Ценности

48-летняя Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку

Фото: Mina Kim / Reuters

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку. Фрагмент из подкаста Table Manner публикует издание The Mirror.

48-летняя звезда «Титаника» призналась, что раньше не задумывалась о мероприятиях такого формата из-за десятилетнего сына. «При виде голых тел дети проходят через стадию очарования, а затем через стадию отвращения. Так что нет, у меня не было никаких вечеринок с обнаженной грудью. Может, это то, что мне нужно сделать», — прокомментировала знаменитость.

Ранее Уинслет высказалась о старении и назвала самые красивые детали в женской внешности. Тогда актриса заявила, что женщины стареют как хорошее вино

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      Мария Винар
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