Алсу порассуждала о лицемерии на фоне интервью бывшей девушки Тимати

Певица Алсу отреагировала на интервью бывшей возлюбленной Тимати

Певица Алсу порассуждала о лицемерии на фоне интервью модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

«Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда "Твой Господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)», — написала исполнительница, добавив, что «кто знает, тот поймет».

Ранее Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга певицы. Слухи о романе с Абрамовым экс-девушка рэпера не опровергла и не подтвердила.