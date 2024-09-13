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16:40, 13 сентября 2024Силовые структуры

Член СПЧ Меркачева сообщила о поданном против нее иске УФСИН

Член СПЧ Меркачева: УФСИН подало иск в суд после новости про избиения в колонии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что региональное управление ФСИН (УФСИН) России подало на нее иск в суд после публикации об условиях содержания в одной из колоний. Об этом пишет портал «Страсти».

По словам правозащитницы, после ее новости поднялся «большой шум». Тем не менее публикация возымела влияние — адвокаты и сами осужденные отметили, что количество применяемого насилия уменьшилось.

«"Стали бить меньше", конечно, ужасно звучит, потому что это значит, что бить продолжают. Но "стали бить меньше" — все равно большая радость, — поделилась Меркачева, — И за это мне стоило рисковать. Хотя еще неизвестно, чем закончится суд».

Член СПЧ подчеркнула, что избиения в колониях должны быть недопустимы.

Ранее Меркачева прокомментировала возможность поощрения осужденных со стороны ФСИН за помощь при захвате заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области. По ее словам, лучшей наградой для таких заключенных может быть дополнительное свидание и выезд в отпуск за пределы колонии.

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