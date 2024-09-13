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12:16, 13 сентября 2024Мир

Китай ответил на критику Зеленского

МИД Китая заявил о намерении продвигать мирные переговоры по Украине
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Johannes Neudecker / DPA / Globallookpress.com

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису. Так официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин ответила на критику Владимира Зеленского насчет мирного плана Китая и Бразилии, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули "Консенсус из шести пунктов" с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — напомнила дипломат, отметив, что план акцентирует внимание на недопущении расширения поля боя, эскалации военных действий и провокаций.

Ранее Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Политик убежден, что предложенная инициатива деструктивна. По словам Зеленского, он предлагал президенту Бразилии Луле да Силве, а также обращался к Пекину с предложением обсудить мирную инициативу вместе. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? (...) Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?» — возмутился он.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу спецоперации, который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.

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      Виктория Кондратьева
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