Китай ответил на критику Зеленского

МИД Китая заявил о намерении продвигать мирные переговоры по Украине

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису. Так официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин ответила на критику Владимира Зеленского насчет мирного плана Китая и Бразилии, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули "Консенсус из шести пунктов" с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации», — напомнила дипломат, отметив, что план акцентирует внимание на недопущении расширения поля боя, эскалации военных действий и провокаций.

Ранее Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Политик убежден, что предложенная инициатива деструктивна. По словам Зеленского, он предлагал президенту Бразилии Луле да Силве, а также обращался к Пекину с предложением обсудить мирную инициативу вместе. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? (...) Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?» — возмутился он.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу спецоперации, который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.