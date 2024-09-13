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14:44, 13 сентября 2024Россия

Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

«112» показал видео с задымлением, возникшим из-за пожара на заводе в Видном

Очевидцы сняли масштабное задымление, возникшее из-за пожара на коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны клубы дыма, стелющиеся за лесом. При этом источник задымления на видео не попал.

По данным авторов публикации, на место следуют спасатели, проводится эвакуация сотрудников предприятия. Какой-либо другой информации, как и официального подтверждения, на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе «Омсктрансмаш» вспыхнул пожар. На опубликованных кадрах видно, как черные клубы дыма возвышаются над городом. К месту происшествия прибыла пожарная техника.

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      Никита Абрамов
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