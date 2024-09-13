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17:08, 13 сентября 2024Россия

Мощный пожар вспыхнул на производстве в Подмосковье

МЧС: в Шатуре горит цех по производству мебели на площади в 3,6 тысячи квадратов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В подмосковной Шатуре горит цех по производству мебели на площади в 3,6 тысячи «квадратов». О мощном пожаре сообщает МЧС в Telegram-канале.

Как рассказали в спасательной службе, возгорание в Подмосковье уже удалось локализовать.

«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники», — сообщили в МЧС. Во сколько вспыхнул пожар, не уточняется.

Ранее, 12 сентября, сообщалось о пожаре на входящем в оборонно-промышленный комплекс заводе «Омсктрансмаш». Предприятие входит в состав концерна «Уралвагонзавод» и производит среди прочего такую военную технику, как тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

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      Марк Леонов
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