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14:35, 13 сентября 2024Экономика

Мужчина купил дом в Италии за доллар и наткнулся на подвох

The Independent: британец купил дом в Италии за $1 и пожаловался на расходы

Фото: Stephan Knödler / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Британец Джордж Лэнг купил трехэтажный дом в итальянском городе Муссомели за один доллар и наткнулся на подвох. Содержание недвижимости после покупки обошлось ему в крупную сумму, сообщает The Independent.

Цена объекта обусловлена местной программой продажи муниципальной недвижимости. Однако дом, который приобрел Лэнг, оказался в плохом состоянии — там нет водоснабжения, электричества и прочих удобств. Новому собственнику пришлось делать масштабный ремонт: менять электропроводку, устанавливать сантехнику и класть плитку.

Кроме того, при покупке мужчина выплатил комиссию агентству недвижимости (550 долларов), оплатил передачу прав собственности (2,7 тысячи долларов) и другие сопутствующие расходы. В итоге он потратил 5,5 тысячи долларов. Лэнг отметил, что с таким бюджетом в Лондоне можно купить только маленькую квартиру без гаража, поэтому он согласился на сделку.

Ранее жительница Британии выиграла в лотерею элитный дом и не захотела в нем жить. Женщина решила продать недвижимость и получить за нее 4,7 миллиона фунтов.

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      Александра Качан
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