Российские квартиры начали расти

«Коммерсант»: площадь новостроек в России выросла впервые за шесть лет

По итогам августа средняя площадь квартир в российских новостройках увеличилась впервые за шесть лет. О том, что жилье в стране начало расти, сообщают эксперты «Коммерсант».

За год площадь квартир на первичном рынке России выросла на 2,8 процента, до 50,9 «квадрата». В Москве показатель также увеличился — по разным данным, рост составил 2,6 процента год к году или 15,5 процента. Аналитики связывают такую динамику с новыми ограничениями на продажу небольших лотов.

Вместе с этим в столице упал спрос на небольшие объекты. В августе 2023-го на новостройки до 30 «квадратов» приходилось 20 процентов всех сделок, а в этом году — 10 процентов. Спад покупательского интереса связан с окончанием действия массовой льготной ипотеки, которой активно пользовались инвесторы.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали российские регионы с самым просторным жильем в новостройках. Лидером оказалась Чечня.