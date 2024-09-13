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08:13, 13 сентября 2024Мир

США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для Украины

Bloomberg: США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для ВСУ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США и Британия обсудят возможность снятия ограничений на размещение Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских крылатых ракет, подкрепленных навигационными данными США, для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Пока Киев настаивает на применении более мощного западного оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России, официальные лица обсуждают вопрос о том, может ли Белый дом дать Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для трансграничных атак», — говорятся в материале.

По информации осведомленных источников, при использовании ракет Storm Shadow в сложных операциях им часто помогают данные, предоставленные США, которые облегчают задачу составления карты местности с высокой степенью точности.

Уточняется, что этот вопрос является частью разговоров, которые имели место в течение последних нескольких дней, когда госсекретарь США Энтони Блинкен проводил переговоры в Лондоне и Киеве. США и Великобритания на этой неделе дали понять, что они открыты для просьбы Украины об укреплении ее способности наносить глубокие удары по России, и президент США Джо Байден обсудит эту возможность при встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме в пятницу.

Ранее стало известно о желании Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России неамериканскими ракетами. Президент США может разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог, ракеты Scalp.

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      Дарья Балацкая
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