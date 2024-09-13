В Москве суд арестовал имущество обвиненного во взятке топ-менеджера «Росатома»

В Москве суд наложил арест в рамках дела о получении взятки на имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, общая стоимость оказавшегося под арестом имущества супругов Сахаровых превышает 100 миллионов рублей. В частности арест наложен на три столичные квартиры, три автомобиля, среди которых Zeekr 001 стоимостью около семи миллионов рублей и одно машиноместо. Примечательно, что почти все имущество Сахаров оформил на свою жену.

В мае бывшего директора госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова обвинили в получении откатов на сумму 23 миллиона рублей от руководителя строительной компании.

8 сентября сообщалось, что Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена за консультации по контрактам, не признав при этом свою вину.