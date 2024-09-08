Топ-менеджер «Росатома» подтвердил получение взятки и не признал вину

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получение денег, не признав свою вину

Обвиняемый во взяточничестве топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена за консультации по контрактам, не признав при этом свою вину. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщает агентство РИА Новости.

«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе — прим. "Ленты.ру"), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями», — указано в документе.

Уголовное дело в отношении Сахарова было возбуждено в марте текущего года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Гендиректор также проходит по этому делу и обвиняется в даче взятки.

Ранее Геннадия Сахарова обвинили в получении откатов на сумму 23 миллиона рублей от руководителя строительной компании. По версии следствия, в течение трех лет Сахаров получал от Кокосадзе денежное вознаграждение за лоббирование интересов застройщика и получение им выгодных контрактов.