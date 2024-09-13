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14:39, 13 сентября 2024Россия

В небе над Россией сбили еще один беспилотник самолетного типа

В небе над Брянской областью сбили еще один беспилотник самолетного типа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Брянской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку около 13:30 (мск). Беспилотник уничтожили.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В ночь на 13 сентября украинские войска выпустили по российской территории 20 беспилотников. Атака была совершена на Брянскую область, под ударом также оказались Белгородская, Калужская, Курская, Орловская и Смоленская области.

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      Елена Торубарова
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