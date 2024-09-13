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19:29, 13 сентября 2024Россия

В Совфеде порассуждали о длительности поддержки Украины Западом

Сенатор Пушков: безусловная поддержка Украины Западом не будет вечной

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Безусловная поддержка Украины Западом не будет продолжаться вечно. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Власти Украины привыкли за последние годы к режиму "наибольшего политического благоприятствования" в Европе, к "открытым чекам", объятиям, рукопожатиям и безусловной поддержке. Однако они не будут вечными», — написал сенатор.

По его словам, открытые чеки от Европы и США для Киева также останутся в прошлом. Чем больше пройдет времени, тем больше претензий будет к Украине от стран ЕС, а зависимость Киева от Запада будет только возрастать, добавил Пушков.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. По его словам, глава британского ведомства лжет. Он добавил, что Украина не продержится и четверти этого срока.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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