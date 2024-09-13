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11:39, 13 сентября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался об имидже Украины после операции в Курской области

Военный эксперт Глазунов: имидж Украины из-за операции на Курщине не изменился

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Имидж Украины в глазах западных стран из-за операции в Курской области не изменился, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о положении Киева в отношениях с союзниками.

«Если рассуждать с российской точки зрения, Украина перестала быть жертвой, потому что она вторглась на нашу территорию, наносит удары не по военным, а по мирным объектам. Но это только мнение России и союзников России и то не всех. А так у кого находятся СМИ в руках, тот и готовит повестку, как и что воспринимать. Все СМИ принадлежат определенному количеству элиты США, поэтому они как хотят, так и будут трактовать те или иные события», — сказал он.

Весь мир знает об Украине как о жертве. Он думает, что Украина напала на Курскую область, и это ответные действия, то есть Украина обороняется, выгоняет врага с территории и пытается создать буферную зону. Поэтому нападение Украины на Курскую область через два года конфликта воспринимается западными СМИ как ответные действия, что Украина имеет право обороняться

Олег Глазунов военный эксперт

Как заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, украинский конфликт приобрел новое измерение после начала боевых действий в Курской области. По его мнению, раньше Киев позиционировал себя как жертву, а боевые действия связывал с борьбой за независимость. «Агрессия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь», — считает он.

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