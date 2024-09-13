В Белоруссии заявили о готовности вступить в антисанкционную коалицию Ирана

Вольфович: Белоруссия готова вступить в антисанкционную коалицию Ирана

Белоруссия готова вступить в антисанкционную коалицию Ирана в случае ее создания. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович после встречи со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом, передает ТАСС.

«В условиях развязанной сегодня гибридной войны по всему миру, в том числе против Беларуси и Ирана, Иран предложил создать антисанкционную коалицию», — заявил Вольфович. Целями объединения заявлены безопасность, социально-экономическое развитие и улучшение благосостояния граждан.

Вольфович добавил, что эти цели ранее обсуждались на площадке БРИКС, только в составе 20 стран.

Делегация Ирана прибыла в Белоруссию по приглашению последней 13 сентября. Стороны провели ряд двусторонних встреч.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Али Ахмадианом отметил близкий характер отношений с Ираном. По словам белорусского главы, Минск и Тегеран «оказались в одной лодке» из-за санкций.