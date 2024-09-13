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12:35, 13 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко обнаружил Белоруссию в одной лодке с Ираном

Президент Лукашенко: Белоруссия оказалась в одной лодке с Ираном и не сожалеет

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил близкий характер отношений с Ираном на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Ахмадианом. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко указал на множество схожих моментов в политике Минска и Тегерана. «Мы оказались [с Ираном] в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации [на Западе] (...) Тем не менее мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко также отметил давнюю дружбу с духовным лидером Ирана (де-факто с главой страны) и просил передать ему «теплые приветствия».

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении Запада превратить Белоруссию в еще одну горячую точку на карте. Он назвал введение санкций, различных рестрикций, расцвет шовинистических и националистических идеологий на Западе в отношении Белоруссии звеньями одной цепи.

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      Сергей Болиев
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