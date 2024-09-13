Жительница российского региона вырастила кукурузу размером с машину

Жительница Краснодарского края вырастила кукурузу длиной пять метров

Жительница Краснодарского края вырастила кукурузу длиной почти пять метров и попала в книгу рекордов. Об этом сообщает «Кубань-24».

Садовод Елена Агафонова из поселка Заречного вырастила стебель кукурузы размером со средний легковой автомобиль — 4 метра 87 сантиметров.

Мировой рекорд признали специалисты Международной Книги Рекордов Interrecord: Official Excellence. Также достижение Агафоновой занесено в книгу рекордов России.

Отмечается, что растение относится к сорту Cherokee White Eagle Corn, обычно оно не вырастает выше трех метров. Однако россиянке удалось добиться такого результата с применением особых агротехнических приемов.

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