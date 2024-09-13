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18:51, 13 сентября 2024Моя страна

Жительница российского региона вырастила кукурузу размером с машину

Жительница Краснодарского края вырастила кукурузу длиной пять метров

Фото: пресс-служба реестра рекордов России

Жительница Краснодарского края вырастила кукурузу длиной почти пять метров и попала в книгу рекордов. Об этом сообщает «Кубань-24».

Садовод Елена Агафонова из поселка Заречного вырастила стебель кукурузы размером со средний легковой автомобиль — 4 метра 87 сантиметров.

Мировой рекорд признали специалисты Международной Книги Рекордов Interrecord: Official Excellence. Также достижение Агафоновой занесено в книгу рекордов России.

Отмечается, что растение относится к сорту Cherokee White Eagle Corn, обычно оно не вырастает выше трех метров. Однако россиянке удалось добиться такого результата с применением особых агротехнических приемов.

Ранее в Ботаническом саду в Твери зацвел редчайший цветок. Речь идет о роское каутлевидной, или китайской имбирной орхидее. Сотрудники сада рассказали, что это многолетнее травянистое растение — настоящее садовое сокровище и раритет.

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      Марк Успенский
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