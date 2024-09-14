Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области

Алаудинов заявил о полной дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской области

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области началась «полная дезорганизация». Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Все пытаются убежать с территории России (...) У них там очень серьезная паника», — указал генерал-майор.

Ранее Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ в Курской области испытывают проблемы с обеспечением, едой и водой. При этом он уточнил, что для российских военных в регионе обстановка сложилась хорошая.

До этого военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России Андрей сообщил, что ВСУ используют новые тактические приемы в Курской области. Одной из особенностей действий противника на указанном участке боец назвал активное использование инженерной техники.